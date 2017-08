Giglio Group, firmato accordo in Indonesia per co-produzione contenuti tv sul fashion

Valeria Panigada 29 agosto 2017 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Giglio Group fa il suo ingresso in Indonesia. La società di e-commerce quotata sul listino Aim Italia ha firmato un accordo con PT Media Nusantara Citra, principale fornitore di servizi pay tv in Indonesia e la più grande media company del Sud-Est asiatico, per la co-produzione di una serie di contenuti televisivi di carattere Fashion&Style, destinati ai principali canali televisivi indonesiani. L'accordo, della durata di tre anni, prevede una equa ripartizione delle entrate derivanti da pubblicità e sfruttamento diritti, mentre saranno a totale beneficio di Giglio Group le entrate derivanti dalla connessa attività di e-commerce.