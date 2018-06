Giglio Group: Nautical Channel sarà distribuito nell’area Sub Sahariana

Luca Fiore 19 giugno 2018 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

Giglio Group ha emesso una nota per annunciare che il proprio canale internazionale Nautical Channel è ora distribuito in tutto il territorio sub-sahariano grazie all’accordo siglato con Vubiquity, operatore americano tra i leader nella distribuzione di contenuti premium delle più importanti case cinematografiche e dei principali network televisivi.L’accordo ha durata triennale e consente a Nautical Channel di essere trasmesso nei seguenti Paesi: Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Cote d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritiana, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, St Helena, Sudan, Southern Sudan, Swaziland, Tanzania & Zanzibar, The Gambia, Tago, Uganda, Zambia.Il Gruppo Giglio distribuisce già contenuti televisivi, anche su altri operatori (NOS, Discover Digital), in Angola, Cape Verde Islands, Mozambique, South Africa, Guinea Bissau, Mauritius, Sao Tome e Principe, Mayotte, Reunion, e Zimbabwe.Grazie a questo accordo, Nautical Channel amplia largamente la sua diffusione a livello internazionale, arrivando ad essere distribuito in 90 Paesi.