Gestione autostrade, Salvini: 'modello può essere Pedemontana veneta, su pedaggio ritorno al pubblico è alto'

Laura Naka Antonelli 5 settembre 2018 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Sul caso Autostrade, società controllata dal gruppo Atlantia finita nel mirino del governo M5S-Lega per la tragedia di Genova provocata dal crollo del Ponte Morandi, e sul ritorno al pubblico come vorrebbe il M5S, il vicepremier Matteo Salvini ha così detto in un'intervista a Il Sole 24 Ore:"Innazitutto vanno rivisti i criteri di gestione. Da questo punto di vista la Pedemontana veneta può essere un modello: la gestione è di un privato, ma sul pedaggio il ritorno per il pubblico è alto".