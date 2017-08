Geox: per operatori c’è un “fat fingers” dietro il tonfo del titolo

Luca Fiore 28 agosto 2017 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

-3,92% a 3,19 euro per Geox, sospesa per eccesso di ribasso nel corso della mattina con un minimo intraday fissato a 3,02 euro. In mancanza di aggiornamenti, nelle sale operative si fa strada l’idea di un caso di "fat finger" , ossia dell’inserimento errato di un ordine. Il saldo da inizio anno per il titolo GEO segna un 43%.