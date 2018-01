Geox affonda dopo deboli ricavi 2017, da febbraio timone a Mascazzini

Titta Ferraro 19 gennaio 2018 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Affonda in Borsa questa mattina il titolo Geox che cede oltre il 7% a 2,654 euro. Il gruppo delle calzature fondato da Mauro Moretti Polegato ha chiuso il 2017 con ricavi per 884,5 milioni, in linea con l’esercizio precedente (-1,8% a cambi correnti, -1,7% a cambi costanti). La crescita del canale multimarca (+1,4%) ha parzialmente compensato “la programmata razionalizzazione della rete dei negozi monomarca”. Kepler Cheuvreux questa mattina ha tagliato la valutazione con target price passato da 3,9 a 3,3 euro (rating buy confermato) rimarcando come i ricavi trimestrali siano il 10% sotto le attese.Formalizzato ieri il cambio al vertice: dimissioni dell’Amministratore delegato Gregorio Borgo; al suo posto dal 1 febbraio arriverà Matteo Mascazzini.