Geox: Mascazzini nuovo Ad, ricavi 2017 a 884,5 milioni

Luca Fiore 18 gennaio 2018 - 18:22

MILANO (Finanza.com)

Il 2017 di Geox si è chiuso con ricavi per 884,5 milioni, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente (-1,8% a cambi correnti, -1,7% a cambi costanti). La crescita del canale multimarca (+1,4%) ha parzialmente compensato “la programmata razionalizzazione della rete dei negozi monomarca”.La posizione finanziaria netta si attesta a -5,4 milioni, “grazie a una forte generazione di cassa (+66,8 milioni) dopo aver sostenuto investimenti per circa euro 30 milioni”.Il Cda della società ha preso atto delle dimissioni presentate dall’Amministratore delegato Gregorio Borgo relative ai rapporti di lavoro e di amministrazione deliberando la cooptazione di Matteo Mascazzini con proposta di nomina ad Ad del Gruppo nel Consiglio convocato per il 1° febbraio 2018.