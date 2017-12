Gentiloni: su economia Italia indietro rispetto a media Eurozona ma non più fanalino di coda

Laura Naka Antonelli 28 dicembre 2017 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

"Sul piano economico abbiamo messo un punto fermo con la manovra economica, ma resta ancora molto da fare. Non era facile accompagnare la crescita rispettando le regole e non aumentando le tasse. E' stata una sfida complicata". E' quanto ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno.Continuando, il premier ha sottolineato che "la crescita ha preso un buon ritmo", facendo notare che "un anno fa la previsione era metà di quella che si sta realizzando. Siamo indietro rispetto alla media dell'Eurozona ma il fanalino di coda non siamo più noi. Se lo cercate cercatelo da un'altra parte".Ancora, Gentiloni ha tenuto a precisare che "non abbiamo tirato a campare, abbiamo fatto pochi annunci ma non abbiamo preso poche decisioni".