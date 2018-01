Gentiloni: prossima Legislatura dovrà porsi obiettivo riduzione debito

Titta Ferraro 18 gennaio 2018 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

La prossima legislatura dovrà avere come obiettivo quello di ridurre il debito. Lo ha affermato oggi il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico della Luiss. "Guai a dimenticare nella prossima legislatura l'obiettivo di pervenire alla riduzione graduale e sostenibile del debito pubblico, se ne parla poco ma deve essere uno degli obiettivi fondamentali", sono state le parole del premier.Gentiloni ha caldeggiato un atteggiamento non da cicala da parte della politica, invitando a non scardinare sistema pensioni e fisco.