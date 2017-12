Gentiloni: oltre a essere premier darò contributo al Pd. Credibilità governo è patrimonio partito

Laura Naka Antonelli 28 dicembre 2017 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

"Io naturalmente oltre a svolgere il mio ruolo fondamentale, di presidente del Consiglio sia pure in un contesto di campagna elettorale e Camere sciolte, darò il mio contributo alla campagna elettorale del mio partito, il Pd. Le forme e il modo le discuteremo. Faccio parte di una comunità, penso che dobbiamo discuterne insieme". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di fine anno."Il mio contributo ci sarà, senza metterlo in stridente contraddizione con un ruolo a garanzia di una funzione di governo. I governi non sono super partes, fanno riferimento a una maggioranza ed è normalissimo che il presidente del Consiglio abbia anche un ruolo".Gentiloni ha sottolineato tra l'altro come il Pd abbia ottenuto una propria credibilità di governo."Penso di aver esattamente dato questo messaggio, che credo sia condiviso dal Pd: non c'è dubbio che abbiamo una sinistra di governo che possa svolgere un ruolo anche in futuro, poi saranno i numeri a decidere. Però avere questa credibilità con tutti i limiti e i ritardi che indubbiamente ci sono stati, credo sia un patrimonio per il Pd".