Gentiloni: durante campagna elettorale governeremo, Italia non si mette in pausa

Laura Naka Antonelli 28 dicembre 2017 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

Durante la campagna elettorale "il governo non tirerà i remi in barca. Nei limiti fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dalla prassi il governo governerà". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di fine anno.Insomma, "l'Italia non si mette in pausa"."Sarà il presidente Mattarella a dettare i tempi e i modi dei prossimi passaggi istituzionali. Le incognite di instabilità politica non vanno agitate, vanno affrontate con sobrietà, senso del dovere e se possibile senso della misura".