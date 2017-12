Gentiloni: centrato obiettivo fine ordinata legislatura. Appello alla prossima: guai a dilapidare risultati raggiunti

Laura Naka Antonelli 28 dicembre 2017 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

"Quest'anno la conferenza stampa oltre che di fine anno ha anche un significato particolare. Posso dire innanzitutto che ritengo importante aver raggiunto l'obiettivo fondamentale di arrivare alla conclusione ordinata della legislatura". E' quanto ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno."A qualcuno può sembrare una mania, ma c'è di mezzo la Costituzione, c'è di mezzo l'importanza di evitare interruzioni brusche della legislatura in un momento molto delicato in cui l'economia italiana e la società stavano leccandosi le ferite e riprendendo fiato e alcune regioni del Paese stavano rimettendosi a correre. Pensate quanto sarebbe stato grave e devastante arrivare a interruzioni traumatiche ed esercizi provvisori"."L'Italia - ha continuato Gentiloni - si è rimessa in moto dopo la più grave crisi del dopoguerra, il merito principale è delle famiglie e delle imprese italiane, la politica deve avere ritegno nel ritenere che questo sia merito di questa o di quella iniziativa"."Sarebbe grave e irresponsabile dilapidare questo risultato".Gentiloni ha invitato inoltre la prossima legislatura "ad accompagnare questa ripresa con la ricucitura delle disuguaglianze".Ancora:"Nell'agenda della prossima legislatura non possono mancare le riforme e l'ambizione, guai a immaginare un futuro di piccolo cabotaggio". E "guai a dilapidare i risultati raggiunti".