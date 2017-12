Gentiloni a domanda premier governo larghe intese: non drammatizziamo tema instabilità politica

Laura Naka Antonelli 28 dicembre 2017 - 12:13

MILANO

"Qualsiasi cosa dica verrebbe usata contro di me, io ripeto che il governo governerà. Mi auguro che la mia parte politica abbia un ottimo risultato e questo consenta di fare un governo con le caratteristiche che preferirei". Così il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni rispondendo, nella conferenza stampa di fine anno, a una domanda dei giornalisti sulla possibilità che rimanga premier di un governo di larghe intese."Non dobbiamo drammatizzare il tema della instabilità politica, dobbiamo farcene carico. Siamo abbastanza vaccinati: io sono il ventottesimo presidente del Consiglio e altri paesi europei non arrivavano a dieci, quindi la frequenza di cambiamenti di premier non è una cosa di oggi.Questo non ha impedito all'Italia di crescere e di svilupparsi. Siamo in grado di gestire questa situazione, mi auguro che il rischio di instabilità che vedo benissimo venga governato".