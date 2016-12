Gentiloni: Jobs act è riforma ottima. Voucher non sono virus

Marco Berton 29 dicembre 2016 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa di fine anno ha affrontato il tema legato al mondo del lavoro sottolineando la bontà della riforma cosiddetta Jobs Act, con i numeri legati ai posti di lavoro a tempo determinato che "vanno nella giusta direzione". Il presidente ha anche commentato uno dei temi più discussi delle ultime giornate, quello dei voucher da più parti vengono descritti come uno dei mali del mondo del lavoro italiano. Gentiloni ha ribadito come l'attuale struttura di questo sistema di pagamento vada sicuramente corretta, ma i voucher di per se' non rappresentano un virus per il sistema.