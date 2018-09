Genova, ministro Toninelli: "Presto decreto-legge con aiuti"

Alessandra Caparello 4 settembre 2018 - 17:21

Il governo al lavoro per dare alla luce un decreto-legge per genova. Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli come scrive Radiocor, nelle comunicazioni sul crollo del Ponte Moranti."Il Governo - ha spiegato Toninelli - metterà in campo forme di aiuto in ordine alle rate dei mutui che molte famiglie sono costrette a pagare su immobili che non possono più abitare. Inoltre, aiuterà le imprese, ricadenti nell'area del crollo del ponte, a riprendere i cicli produttivi, prevedendo forme di agevolazione fiscale o incentivi alla temporanea delocalizzazione. Attenzione sara' rivolta anche alle imprese dell'indotto, seppur ubicate esternamente all'area danneggiata, che stanno subendo danni economici".