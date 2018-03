Genish: fondo Elliott il benvenuto tra i soci Telecom, pronti a dialogo costruttivo

Titta Ferraro 7 marzo 2018 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

L'ad di Telecom Italia, Amos Genish, dà il benvenuto al fondo Elliott tra i soci di Telecom. Nel corso della conference call di presentazione dei conti 2017 e del piano DigiTim 2018-2020 il ceo del gruppo ha detto che la società come sempre "accoglie con favore la prospettiva di dialoghi positivi e costruttivi e utilizzerà i feedback di ogni singola persona per migliorare il valore dell'azienda".Ieri si è diffusa la notizia dell'ingresso nel capitale del Fondo attivista Elliott Management che sarebbe intenzionato a guadagnarsi un posto nel cda e spingere per dei cambiamenti strategici da parte della tlc italiana.