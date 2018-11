Genish dice sì a rete unica ma avverte: separazione proprietaria metterebbe a rischio futuro Tim

Titta Ferraro 12 novembre 2018 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia vede di buon occhio un'integrazione della rete Tim con quella di Open Fiber, a patto che il controllo rimanga in mano alla maggiore tlc italiana. "Tim è favorevole alla creazione in Italia di un singolo network di Rete per evitare inutili duplicazioni di investimenti infrastrutturali e siamo aperti a possibili collaborazioni con Open Fiber - dichiara oggi l''amministratore delegato di Telecom Italia Amos Genish - . L'azienda rimane convinta che Tim rimanga il soggetto tenuto a controllare la Rete in Italia, come avviene in tutti gli altri Paesi. Solo mantenendo il controllo della Rete potremo garantire gli attuali livelli di investimenti e occupazionali, oltre al futuro sviluppo della tecnologia 5G, il cui successo per Tim, ma anche per l'Italia si basa anche nella combinazione di infrastrutture di Rete fissa e mobile". "Ogni tentativo di separazione proprietaria della Rete non porrebbe solo a rischio il futuro aziendale di Tim, ma anche lo sviluppo digitale del Paese", ha tagliato corto Genish.