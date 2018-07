Generali tonica a Piazza Affari su cessione quota maggioranza di Generali Leben

Daniela La Cava 5 luglio 2018 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

Intonazione positiva a Piazza Affari per Generali che avanza di oltre il 2% a 14,6 euro ad azione in scia all'annuncio dell'avvio del processo di per la cessione della quota di maggioranza di Generali Leben in Germania. Ad acquistarla sarà la tedesca Viridium Gruppe. In base all'accordo, il big assicurativo di Trieste gestirà gli asset della società ceduta per un periodo di 5 anni.Il 100% di Generali Leben è stato valutato fino a 1 miliardo di euro, con un incasso complessivo previsto fino a circa 1,9 miliardi. L'operazione genererà una plusvalenza per il gruppo di Trieste di 275 milioni di euro.