Generali stringe partnership con Fca per la mobilità connessa

Valeria Panigada 9 novembre 2018 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Generali e Fiat Chrysler Automobiles (Fca) hanno firmato una lettera di intenti, primo passo di una partnership commerciale e tecnologica, per lo sviluppo e l’offerta di prodotti e servizi innovativi sul mercato assicurativo nell’ambito dei veicoli connessi. La partnership, spiegano le due società, permetterà di integrare soluzioni assicurative e servizi innovativi: come ad esempio il “Real Time Coaching”, una “scatola nera” che segnala in tempo reale i diversi comportamenti alla guida con lo scopo di prevenire situazioni di pericolo, o il monitoraggio delle dinamiche di guida attraverso specifici algoritmi, con la possibilità per il cliente di condividere informazioni sul suo stile di guida. "Acceleriamo ulteriormente nello sviluppo di servizi in mobilità attraverso questa partnership, con l’obiettivo di superare i 2 milioni di clienti connessi entro il 2020", ha dichiarato Marco Sesana, Generali Country Manager Italy & Global Business Lines.