Generali sale al 49% nella partnership indiana Future Generali, investimento da 120 mln

26 giugno 2018

MILANO

Generali ha siglato un accordo con Future Group per aumentare la sua quota dal 25,5% al 49% nella partnership assicurativa indiana, a conferma dell’impegno ad accrescere la sua presenza nel mercato assicurativo locale. Con questa operazione il gruppo di Trieste investirà circa 120 milioni di euro nella partnership e intensificherà l’utilizzo della rete distributiva di Future Group, per offrire soluzioni assicurative in tutto il mercato indiano con un focus sul digitale.La partnership con Future Group genera attualmente premi complessivi pari a 375 milioni di euro, in crescita costante anno dopo anno. "Quest'accordo è un'opportunità entusiasmante per rafforzare e valorizzare il nostro business in India, un mercato prioritario per la nostra crescita a lungo termine in Asia", ha detto Roberto Leonardi, regional officer Asia di Generali.