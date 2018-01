Generali punta su intelligenza artificiale di Expert System per gestione processi aziendali

Daniela La Cava 30 gennaio 2018 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Generali ha siglato un accordo con Expert System per implementare in Spagna nel corso del primo trimestre 2018 le potenzialità di intelligenza artificiale della tecnologia Cogito nella gestione dei processi aziendali. Lo rende noto la società di Modena, quotata sull'Aim Italia, precisando che il gruppo assicurativo, in linea con la propria strategia di innovazione e digitalizzazione, sfrutterà i vantaggi di Cogito nella gestione di grandi volumi di informazioni non strutturate, per la classificazione automatica di circa 1 milione di email che la compagnia assicurativa riceve ogni anno nell’ambito dell’assistenza ai clienti".L’obiettivo, segnala la società, è poi di estendere i benefici dell’intelligenza artificiale e del cognitive computing anche ad altre aree di business. Durante la prima fase, il progetto sarà incentrato sulle attività di registrazione ed elaborazione delle richieste di rimborso. Un accordo apprezzato dal mercato: a Piazza Affari il titolo Expert System guadagna oltre il 5% a 1,42 euro.