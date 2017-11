Generali punta a crescere nel welfare integrato con Generali Welion

Alessandro Piu 6 novembre 2017 - 17:37

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Generali ha dato vita a Generali Welion, una nuova società che offrirà servizi innovativi, dalla salute ai flexible benefit utilizzando anche partnership con aziende start-up. Il progetto prevede un investimento fino a 50 milioni di euro per l'innovazione dei servizi e del modello operativo fino al 2021, con l'assunzione di 100 giovani in due anni. L'amministratore delegato di Generali Welion sarà Andrea Mencattini.Con Generali Welion il gruppo del Leone di Trieste punta a una crescità del 25% nei premi del ramo salute e a un incremento del risultato tecnico di 30 milioni di euro entro il 2021 per Generali Country Italia.Con la costituzione della nuova società, Generali punta a consolidare la propria leadership su un business strategico e in forte crescita che oggi conta su 1,8 milioni di clienti e nel 2016 circa 3 miliardi di premi tra previdenza complementare e salute (circa 500 milioni di euro).Generali Welion sarà operativa dall'1 gennaio 2018 e avrà l'obiettivo di gestire le prestazioni sanitarie incrementando i livelli di servizio per il lciente e i network sanitari, offrire servizi di consulenza e gestione di welfare aziendale e creare nuovi servizi personalizzati anche non assicurativi.