Generali: partnership con Nest per offerta dedicata ai clienti delle polizze assicurative casa

Luca Fiore 1 febbraio 2017 - 13:34

MILANO (Finanza.com)

Generali e Nest, parte di Alphabet e ideatore della casa intelligente, hanno annunciato una collaborazione per creare un’offerta dedicata ai clienti delle polizze assicurative casa in Europa.



“Nest Protect –rileva il comunicato- rileva sia il fumo che il monossido di carbonio, inviando la segnalazione sullo smartphone dei clienti e fornendo informazioni per iscritto e a colori. La polizza casa fornirà la copertura alla proprietà in caso di danni”.



La partnership sarà avviata in Germania, dove Generali proporrà un’interessante offerta per i clienti di CosmosDirekt, il principale assicuratore diretto nel Paese. Il prodotto sarà disponibile dalla fine di febbraio 2017.