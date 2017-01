Generali: lascia il direttore generale e finanziario Minali

Valeria Panigada 26 gennaio 2017 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Generali ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con il direttore generale e finanziario, Alberto Minali. Lo ha annunciato la compagnia in una nota diffusa ieri sera, in cui precisa che è stato raggiunto un accordo per la sua uscita che avverrà il 31 gennaio. Minali non verrà sostituito nella carica di direttore generale, mentre Luigi Lubelli, attualmente group head of corporate finance, è stato nominato a direttore finanziario.

Secondo i termini dell’accordo di risoluzione, Minali riceverà un importo complessivo intorno ai 5,77 milioni di euro, più un long term incentive 2014-2016 ancora da quantificare. Minali possiede 428.561 azioni Generali.