Generali, completata la vendita delle attività in Olanda

Valeria Panigada 6 febbraio 2018 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Assicurazioni Generali ha annunciato oggi il completamento della cessione della propria intera partecipazione detenuta in Generali Nederland (e delle sue controllate) a ASR Nederland, uno dei principali gruppi assicurativi operanti in Olanda. L'operazione era stata resa nota lo scorso 13 settembre. Generali rimarrà operativa in Olanda tramite le sue linee di business globali (Generali Employee Benefits, Generali Global Corporate & Commercial, Europ Assistance e Media Relations Generali Global Health).