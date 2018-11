Generali, completata acquisizione delle compagnie in Polonia

Valeria Panigada 30 novembre 2018 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

Dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni regolatorie e dell’Antitrust richieste, Generali ha siglato l’accordo definitivo per l'acquisizione del pieno controllo della compagnia polacca di assicurazione operante nel settore Vita Concordia Capital e della compagnia assicurativa operante nel ramo Non Vita Concordia Polska TUW dalla proprietà tedesca. L’acquisizione delle compagnie polacche Concordia, si legge nella nota del gruppo, rafforzerà significativamente la presenza di Generali in Polonia.