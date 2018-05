Generali apre filiale in Lussemburgo dedicata agli Employee Benefits

Titta Ferraro 28 maggio 2018 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

Assicurazioni Generali ha costituito in Lussemburgo una nuova filiale dedicata al business Employee Benefits (EB). La nuova filiale sarà operativa nel settore riassicurativo del Gruppo. Il Lussemburgo, rimarca la compagnia assicurativa in una nota, è un centro finanziario particolarmente favorevole per le imprese, con settori assicurativo e riassicurativo di grande rilevanza e rappresenta quindi il luogo ideale presso cui centralizzare le operazioni globali del segmento EB. La stabilità politica ed economica di cui gode il Paese (che vanta un rating AAA), cui si aggiunge una combinazione favorevole di capitale umano, skill ed expertise, rende il Lussemburgo una destinazione estremamente interessante per l’espansione globale della società."La creazione di questa nuova filiale rappresenta un altro passo importante verso il rafforzamento della nostra posizione nel mercato Employee Benefits. Saremo più efficaci nell’affrontare le sfide poste dal mercato e rafforzeremo la nostra capacità di assistere i clienti", ha commentato Frédéric de Courtois, Group CEO Global Business Lines & International di Generali.