Generali annuncia nuova strategia per trasformare business asset management

11 maggio 2017

Nel giorno della presentazione dei risultati trimestrali Generali ha annunciato la nuova strategia per trasformare la divisione dedicata all’asset management. La divisione accrescerà le proprie competenze di investimento e arricchirà la propria offerta di prodotti raggiungendo 500 miliardi di euro di asset gestiti entro il 2020. La nuova strategia, spiega il gruppo assicurativo in un comunicato, darà vita alla più grande piattaforma multi-boutique in Europa fra gli asset manager assicurativi. Nel dettaglio, la nuova strategia dell’asset management si basa e si sviluppa su due pilastri: accrescere le proprie competenze, offrire soluzioni di investimento su misura per le aziende europee e prodotti di risparmio per i clienti privati. Il primo passo sarà lo sviluppo di una piattaforma sui real asset e di gestione attiva per conseguire rendimenti e profitti maggiori.



I risultati di questa trasformazione saranno un miglioramento nell'efficienza del business dell’asset management riducendo di 16 p.p. il rapporto costi/ricavi fino a 55% entro il 2020. La strategia mira inoltre a raggiungere entro il 2020 un risultato netto di 300 milioni di euro l’anno per la divisione di asset management e di 500 miliardi di asset gestiti.