Generali: al via cessione quota maggioranza di Generali Leben in Germania, plusvalenza da 275 mln

Valeria Panigada 5 luglio 2018 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Generali ha avviato il processo di per la cessione della quota di maggioranza di Generali Leben in Germania. Ad acquistarla sarà Viridium Gruppe, società tedesca specializzata nella gestione dei portafoglio vita. In base all'accordo, Generali gestirà gli asset della società ceduta per un periodo di 5 anni. Guardando ai termini finanziari, il 100% di Generali Leben è stato valutato fino a 1 miliardo di euro, con un incasso complessivo previsto fino a circa 1,9 miliardi. L'operazione genererà una plusvalenza per il gruppo di Trieste di 275 milioni di euro.