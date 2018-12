Generali, acquistata CM Investment Solutions dalla statunitense BofA

Valeria Panigada 5 dicembre 2018 - 12:14

Generali ha acquisito CM Investment Solutions Limited dal colosso statunitense Bank of America Merrill Lynch. L'operazione, i cui dettagli finanziari non stati specificati, permetterà al Leone di Trieste di accelerare nella sua strategia sull’asset management. "Questa acquisizione - si legge nella nota odierna - segna un’accelerazione nell’esecuzione della strategia sull’asset management di Generali, che punta a un'espansione verso strategie alternative e alla crescita al di fuori dell'Europa". Come annunciato lo scorso 21 novembre, Generali punta a costruire una delle cinque piattaforme multi-boutique più grandi al mondo in termini di utili complessivi nei prossimi 5 anni.