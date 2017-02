Generali acquista il 3,04% di Intesa, avviata chiusura prestito titoli

Luca Fiore 17 febbraio 2017 - 18:26

MILANO (Finanza.com)

In una breve nota, Assicurazioni Generali ha annunciato di aver acquistato oggi 510 milioni di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, pari al 3,04% del capitale. Inoltre il Leone, ha “dato corso alla procedura per porre termine al prestito titoli precedentemente annunciato”.



“Contestualmente, Generali ha effettuato un’operazione in strumenti derivati collateralizzati per coprire totalmente il rischio economico collegato all’acquisto delle suddette azioni”.



Il controvalore dell’operazione dovrebbe essere di poco superiore a 1,1 miliardi di euro.