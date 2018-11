Generali: Ivass autorizza estensione modello interno di Solvency ad Austria e Svizzera

Daniela La Cava 28 novembre 2018 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Generali rende noto che l'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha autorizzato l'estensione del modello interno di Solvency ad Austria e Svizzera. Nel dettaglio, l'Ivass ha autorizzato "la società a partire da dicembre 2018 ad estendere l’ambito di applicazione del modello interno di Gruppo a Generali Versicherung (con l’esclusione del business Health), Bawag P.S.K. Versicherung, Generali Assurances Générales (esclusivamente per il calcolo del Requisito di Solvibilità di Gruppo) e Generali Personenversicherung (esclusivamente per il calcolo del requisito di solvibilità di gruppo)". L’estensione del modello interno ad Austria e Svizzera comporta un miglioramento del Regulatory Solvency ratio di gruppo di circa 15 punti percentuali.