Generali: Europ Assistance compra L'americana Trip Mate

5 febbraio 2019

Europ Assistance, compagnia del gruppo Generali, compra da Arthur J. Gallagher il 100% delle quote di Trip Mate, società di Kansas City attiva nel mercato delle assicurazioni viaggio per i tour operator negli Stati Uniti. Non sono stati comunicati i termini finanziari della transazione.L'operazione, si legge in una nota del gruppo triestino, consolida la posizione di Europ Assistance, che opera negli Stati Uniti attraverso la sua divisione Generali Global Assistance, tra le prime tre compagnie negli Usa che erogano prodotti assicurativi dedicati ai viaggi, rafforzando la posizione del gruppo come leader globale nel mercato delle assicurazioni viaggio.Europ Assistance, tra i leader mondiali nei servizi dedicati alla salute e alla mobilità, con 7.530 dipendenti e operante in 208 Paesi, fornisce assicurazioni e assistenza di viaggio, assistenza automobilistica e servizi di assistenza personale, come quella dedicata agli anziani, alla sicurezza informatica, alla telemedicina e alle attività di concierge. Trip Mate continuerà a esercitare l’attività con il marchio attuale, mantenendo il focus sul cliente per costruire relazioni di lungo termine con i partner.