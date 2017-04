Generali, Donnet: non esclusa nel breve termine cessione quota in Intesa SanPaolo

Laura Naka Antonelli 27 aprile 2017 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

Generali non esclude di cedere nel breve termine la quota del 3,04% detenuta in Intesa Sanpaolo.



"La quota potrebbe essere ceduta in tempi brevi. Abbiamo una copertura quindi non c'è esposizione al rischio. Al momento opportuno direi che la venderemo". E' quanto ha detto il numero uno di Generali, l'amministratore delegato Philippe Donnet, al termine dell'assemblea che si è svolta a Trieste.



Incalzato dai giornalisti ha poi aggiunto: "La venderemo quando sarà opportuno, ma questa opportunità la vedo a breve termine".



Donnet ha spiegato l'operazione:



"Quando sono uscite indiscrezioni di stampa non smentite su una possibile operazione di Intesa Sanpaolo con il supposto collegamento con un soggetto internazionale l'acquisto del 3% è stata la cosa più ovvia da fare per evitare stake building e tutelare l'interesse di tutti gli azionisti, evitando cumulo di quote senza il pagamento di un premio".



Ancora, "abbiamo acquistato una quota pari al 3,04% del capitale di Intesa Sanpaolo, attingendo al patrimonio libero per un ammontare di 1 miliardo di euro. Abbiamo effettuato un'operazione di copertura e quindi non ha alcun impatto sulla solvibilità del gruppo".



Dal canto suo il presidente di Generali Gabriele Galateri di Genola, ha affermato che il Leone di Trieste non ha "mai avuto alcuna proposta da Intesa Sanpaolo" riguardo a una eventuale integrazione e che "non sono in corso accordi con Axa per una fusione".