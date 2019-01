Generali: Del vecchio sale al 4,23% comprando 835mila azioni

simone borghi 11 gennaio 2019 - 16:03

Leonardo Del Vecchio ha incrementato ulteriormente la partecipazione in Generali al 4,23% attraverso attraverso la holding Delfin.Il fondatore di Luxottica, si legge in un internal dealing, ha acquistato, tra il 9 e il 10 gennaio, due pacchetti di azioni in varie operazioni: il primo da 345.000 azioni al prezzo medio ponderato di 14,8014 euro per azione e il secondo da 490.000 azioni per 14,735 euro per azione. Complessivamente 835.000 azioni Generali per un controvalore di circa 12,3 milioni.Si ricorda che Del Vecchio ha dichiarato l’obiettivo di fermarsi al 5% della compagnia assicurativa triestina. Il primo azionista di Generali è Mediobanca con il 13,04%, seguita dal gruppo Caltagirone con il 4,78%. Del vecchio diventa ora il terzo maggior azionista scalzando il gruppo Benetton che detiene il 3,04%.