Generali: Bruno Scaroni nominato group strategy & business accelerator

Daniela La Cava 21 giugno 2017 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Nuova nomina per il Gruppo Generali. Il gruppo assicurativo di Trieste ha annunciato che Bruno Scaroni, attuale amministratore delegato di Europ Assistance Italia, è stato nominato group strategy & business accelerator director al posto di Gian Paolo Meloncelli. La nomina ha effetto dal prossimo primo luglio. Scaroni manterrà le funzioni operative in Europ Assistance Italia fino alla nomina del successore. "Grazie alla sua esperienza in diversi campi del settore assicurativo, Bruno Scaroni contribuirà ad accelerare il processo di trasformazione e sviluppo della compagnia", ha dichiarato l'a.d. del gruppo Philippe Donnet.