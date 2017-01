Generali Assicurazioni: titolo apre le contrattazioni in rialzo del +8%, sale anche Mediobanca

Alessio Trappolini 24 gennaio 2017 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Ancora riflettori puntati su Generali Assicurazioni a Piazza Affari. Apertura ritardata per le azioni del Leone Triestino che hanno faticato ad accedere alle contrattazioni per eccesso di rialzi. Ieri in serata il Corriere della Sera ha riportato che il gruppo avrebbe ricomprato diritti di voto per il 3% su Intesa, per bloccare eventuali tentativi di scalata della banca. Il board di Generali si riunirà il prossimo 25 gennaio. Sale anche Mediobanca, +7,9% a 8,7 euro, primo azionista di Generali con il 12,24 per cento.