Generali Assicurazioni: titolo accelera al ribasso, salgono scommesse call sul titolo (analisti)

Alessio Trappolini 20 febbraio 2017 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Generali Assicurazioni prosegue la giornata al ribasso, segnando la terza worst performance del listino italiano nelle contrattazioni del primo pomeriggio. Di questa mattina la comunicazione della compagnia triestina che è salita al 4,492% del gruppo guidato da Carlo Messina, di cui l'1,085% è detenuto come prestito titoli.



Secondo quanto riporta l’agenzai Bloomberg è in aumento il numero di scommesse rialziste sul titolo; il numero di opzioni call sul titolo sarebbe salito a 29mila “più di 1,6 volte la media degli ultimi venti giorni”, sottolinea Bloomberg.



In questo quadro il titolo sconta la peggior performance del settore a livello europeo. Le azioni scendono dell’1,48% a 14,64 euro.