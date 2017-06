Gefran: accordo per fornitura di inverter, titolo in rally

Luca Fiore 12 giugno 2017 - 13:33

MILANO (Finanza.com)

Rally a Piazza Affari per il titolo Gefran che avanza del 6,79% a 7,24 euro. La società ha annunciato di aver siglato un contratto di fornitura di inverter con un gruppo internazionale costruttore di ascensori.



“L’inverter è un dispositivo elettronico che, montato negli ascensori, regola il funzionamento del motore elettrico, consente il controllo della velocità e della posizione e garantisce notevoli risparmi energetici”, riporta la nota della società.



L’accordo prevede la produzione di inverter per il mercato americano ed avrà una durata di 3 anni, per un valore complessivo di circa 23 milioni di euro. Le prime consegne sono previste nel 2018.