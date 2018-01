Ge Healthcare Italia: Antonio Spera è il nuovo presidente e a.d.

Daniela La Cava 9 gennaio 2018 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

Antonio Spera è il nuovo presidente e amministratore delegato di Ge Healthcare Italia, divisione medicale di General Electric, leader nel settore delle tecnologie medicali, dei farmaci diagnostici e dei sistemi digitali per la sanità. Spera, si legge in un comunicato, "ha il compito di consolidare la leadership della divisione medicale di General Electric in Italia, valorizzando un ampio portafoglio di soluzioni che va dai dispositivi di diagnostica per immagini a radiofarmaci e mezzi di contrasto, passando per le tecnologie per la Sanità 4.0".