Gavio: terminata con successo due diligence di Ardian per 40% holding Aurelia

Daniela La Cava 19 luglio 2018 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Aurelia, holding finanziaria della famiglia Gavio, e Ardian, società di investimento privata, hanno concluso con esito positivo il processo di due diligence avviato da Ardian in conformità con quanto previsto nel memorandum of understanding non vincolante sottoscritto a fine aprile. "A seguito di tale esito si è dato pertanto avvio all’iter di finalizzazione degli accordi definitivi che si prevede possano essere perfezionati nel corso delle prossime settimane", si legge nel comunicato congiunto. "La formalizzazione dei suddetti accordi è funzionale a sviluppare una partnership strategica destinata al rafforzamento del Gruppo Astm/Sias nel settore delle infrastrutture e prevede la costituzione di una nuova società nella quale verrà trasferita mediante scissione la partecipazione di controllo di Astm e Sias". Secondo quanto previsto dal memorandum of understanding, Aurelia manterrà il controllo solitario della nuova società e quindi il controllo solitario di Astm e Sias, mentre Ardian acquisirà da Aurelia una quota di minoranza, pari al 40%, della nuova società.