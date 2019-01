Gavio: Itinera si aggiudica commessa in Svezia

Daniela La Cava 11 gennaio 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Itinera, società del gruppo Gavio e player internazionale nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, si è aggiudicata il progetto per la realizzazione del nuovo “Skurusunds Bridge” in Svezia, nella municipalità di Nacka, ad est della capitale Stoccolma. Il contratto, del tipo EPC (Engineering, Procurement & Construction) e il cui valore è pari a circa 75 milioni di euro, è stato sottoscritto con il committente, l’amministrazione dei trasporti della Svezia. Con questa nuova commessa Itinera rafforza la propria presenza nel mercato del nord-Europa, che vede la società impegnata anche in Danimarca nella realizzazione di infrastrutture di trasporto e complessi ospedalieri per un valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro.