Gas Plus: transfer del 5% nel progetto Midia Gas Development a Black Sea Oil & Gas

michele fanigliulo 26 aprile 2019 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

L’Agenzia Nazionale Rumena per le Risorse Minerarie ha approvato il transfer della quota di partecipazione del 5% nel progetto E&P “Midia Gas Development” a Black Sea Oil & Gas.Infatti, con riferimento al Farm Out Agreement (FOA) con l’operatore Black Sea Oil & Gas per la cessione di una quota di partecipazione del 5% nel progetto E&P “Midia Gas Development” (Concessione per i Blocchi XIII e XV nel Mar Nero rumeno), si comunica che l’Agenzia Nazionale Rumena per le Risorse Minerarie ha approvato il transfer dell’intero 5% di quota dalla controllata Gas Plus International BV a BSOG, non avendo l’altro partner della Joint Venture esercitato il proprio diritto di prelazione.Di conseguenza risultano realizzate le principali condizioni sospensive al trasferimento della quota di partecipazione (5%) nel progetto E&P che si prevede verrà perfezionato entro il 10 maggio 2019.