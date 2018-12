Garofalo Health Care prosegue percorso crescita, acquistato centro diagnostico a Parma

Daniela La Cava 21 dicembre 2018 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Garofalo Health Care (GHC), società quotata da poco più di un mese a Piazza Affari, ha annunciato di avere siglato un contratto preliminare per l’acquisto del 100% della società Poliambulatorio Dalla Rosa Prati. Si tratta di un centro diagnostico con sede a Parma operante sia in regime di accreditamento con la Regione Emilia-Romagna si in regime privatistico. Il prezzo dell’acquisizione, si legge in una nota, è basato su un enterprise value di 27,8 milioni di euro e dovrà tenere conto della posizione finanziaria netta del Poliambulatorio alla data del closing. Il perfezionamento dell’acquisizione è subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive ed è atteso entro il 31 gennaio 2019.Con questa operazione, GHC continua il suo percorso di crescita consolidando la sua presenza in Emilia-Romagna, in cui è già presente con due importanti strutture di ricovero per acuti.