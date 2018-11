Garofalo Health Care: prezzo offerta fissato a 3,34 euro, sbarco in Borsa atteso il 9 novembre

Daniela La Cava 7 novembre 2018 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

L'Ipo di Garofalo Health Care (Ghc) si chiude con successo, registrando una domanda pari a 3 volte il quantitativo di azioni offerte. Ieri al termine del periodo di offerta, il consiglio di amministrazione del gruppo romano attivo nel settore della sanità privata, presente in sei regioni italiane, ha fissato il prezzo di offerta delle azioni a quota 3,34 per azione (il minimo della forchetta compresa tra 3,34 e 3,67 euro).In base al prezzo di offerta, segnala la società in una nota, il multiplo Enterprise Value /Ebitda 2017 pro forma è pari a 8,6 volte e la capitalizzazione alla data di inizio delle negoziazioni sarà di 267 milioni di euro.Il collocamento istituzionale ha riguardato 20 milioni di azioni, pari al 25% del capitale post aumento di capitale. L'inizio delle negoziazioni sul Mercato telematico azionario di Borsa Italiana è previsto per venerdì 9 novembre.