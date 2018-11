Garofalo Health Care debutta a Piazza Affari, titolo vola di oltre l'8,5%

Daniela La Cava 9 novembre 2018 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Debutto sprint per le cliniche Garofalo Health Care a Piazza Affari. Il titolo del gruppo romano, che ha iniziato questa mattina le contrattazioni in Borsa, avanza in questo momento di oltre l'8,5% a 3,63 euro (al di sopra della forchetta di prezzo fissata a quota 3,34 euro).Nell'ambito del collocamento riservato agli investitori istituzionali sono pervenute richieste per 60,6 milioni di azioni da parte di 69 richiedenti, con una domanda pari a 3 volte il quantitativo di azioni offerte. Il controvalore complessivo del collocamento istituzionale è pari a 64,5 milioni al netto delle commissioni.