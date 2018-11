Garante Privacy: "Obbligo fattura elettronico presenta rilevanti criticità"

Alessandra Caparello 19 novembre 2018 - 17:05

MILANO (Finanza.com)

Ilnuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato regolato, "presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali". Lo indica il Garante per la Privacy all’Agenzia delle Entrate secondo cui il nuovo obbligo di fatturazione elettronica - esteso a partire dal 1 gennaio 2019 anche ai rapporti tra fornitori e tra fornitori e consumatori - presenta, secondo il Garante, un rischio elevato per i diritti e le libertà, comportando un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala.