Gamenet vola in Borsa su acquisizione GoldBet

24 luglio 2018

Gamenet è sospesa per eccesso di rialzo in Borsa, con il titolo che è entrato in asta di volatilità con un progresso dell’11,76 % a 8,36 euro. A mettere le ali all'azione la notizia dell’acquisizione del 100% del capitale sociale di GoldBet, società autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse in Italia. Il controvalore dell’acquisizione è di 265 milioni di euro (enterprise value), da rettificare con il valore della posizione finanziaria netta, così come definita contrattualmente, al 30 giugno 2018.