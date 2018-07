Gamenet compra 100% di GoldBet

Daniela La Cava 24 luglio 2018 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Gamenet ha sottoscritto un contratto vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di GoldBet, società autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse in Italia. GoldBet, spiega la società in una nota, gestisce una rete fisica di 990 negozi scommesse ed è titolare anche della concessione per la raccolta di giochi e scommesse “online”, incluse piattaforme mobili. GoldBet ha chiuso l’esercizio 2017 con un ebitda pari a 40 milioni, un Ebit di 34 milioni, un utile netto pari a 23 milioni e stima un Ebitda per il periodo di 12 mesi chiuso al 30 giugno 2018 di circa 50 milioni.Il controvalore dell’acquisizione è di 265 milioni di euro (enterprise value), da rettificare con il valore della posizione finanziaria netta, così come definita contrattualmente, al 30 giugno 2018. In una nota si legge che "240 milioni saranno corrisposti per cassa alla data di completamento dell’acquisizione, prevista tra la fine del terzo e l’inizio del quarto trimestre 2018, mentre 25 milioni saranno corrisposti successivamente, in quanto componenti di prezzo differito in un arco temporale di medio periodo, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni previste nel contratto di acquisizione".L’acquisizione consentirà al Gruppo Gamenet di assumere una posizione di leadership in Italia nel settore dei giochi in multi-concessione, in particolare nel settore delle scommesse sportive, e di aumentare in maniera significativa il grado di diversificazione del portafoglio prodotti e la profittabilità, a livello di Ebitda, Ebit e utile netto. "Sulla base dei dati relativi ai primi 6 mesi del 2018, la combined entity sarebbe il primo operatore di scommesse in Italia, con una quota di mercato complessiva nel segmento pari a circa il 18% (21% nelle scommesse sportive su rete fisica, 7% nell’online betting e 33% nel virtual betting)", spiega ancora una nota. Dall’integrazione di GoldBet sono previste significative sinergie di costo che, a regime, nell’arco dei 18-24 mesi successivi al closing, sono stimate su base annuale in circa 12-15 milioni di euro, e anche rilevanti sinergie a livello di ricavi, in particolare sul virtual betting.L’acquisizione di GoldBet sarà finanziata mediante ricorso all’indebitamento: la società ha ottenuto l’impegno dei gruppi UniCredit e Nomura per l’organizzazione e sottoscrizione di un finanziamento cosiddetto committed bridge finalizzato al pagamento del prezzo.