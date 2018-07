Galassia Agnelli fatica a recuperare, Ferrari la più colpita da vendite

Titta Ferraro 23 luglio 2018 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

Giro di boa di seduta con ancora forti vendite sui titoli della galassia Agnelli dopo l'uscita di scena improvvisa di Sergio Marchionne causa gravi problemi di salute. Il titolo Fca ha tentato il recupero nel corso della mattinata ma ora è tornata a far segnare un calo di oltre il 3% a quota 15,89 euro. Peggio fa Exor (-3,6%). Debole soprattutto Ferrari (-4,42%) che dal 2019 avrebbe dovuto vedere Marchionne dedito a tempo pieno su l Cavallino Rampante. "Il mercato aveva aspettative molto elevate sui risultati che Sergio Marchionne avrebbe portato a Ferrari nei prossimi 5 anni - rimarcano gli analisti di Banca Akros che hanno tagliato il giudizio a neutral con target price sceso da 132,5 a 120 euro. "Al nuovo ceo servirà del tempo per conoscere la società e non saremmo sorpresi se posticipasse il Capital Markets Day in agenda a settembre", aggiunge Banca Akros.