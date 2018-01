GPI si rafforza in Europa: costituita a Varsavia Argentea sp z o.o.

Luca Fiore 31 gennaio 2018 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

GPI, società quotata su AIM Italia, ha reso noto che la controllata Argentea Srl ha costituito a Varsavia un’omonima Società per la distribuzione del proprio portafoglio di offerta in Polonia.“La nascita di Argentea sp. z o.o. vede la partecipazione in qualità di socio e partner tecnologico strategico di Castles Technology Europe Srl (www.castlestech.com/it/), primario costruttore di sistemi per i pagamenti elettronici”, riporta la nota della società.Il capitale sociale di Argentea è detenuto per l’82% da Argentea Srl e per il restante 18% da Castles.